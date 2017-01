Movistar+ anuncia el estreno de 4 series de producción propia en 2017 y otras 10 para el próximo año

Movistar+, la plataforma de televisión de pago de Telefónica, ha anunciado el estreno en 2017 de cuatro series españolas de producción propia a partir de septiembre 'La Zona', 'Vergüenza', 'La Peste' y un nuevo título aún sin desvelar; así como otros diez nuevos para el próximo año 2018.

Así lo ha dado a conocer este martes 17 de enero el director de Ficción Original de Movistar+, Domingo Corral, durante la presentación del rodaje de la serie 'La Peste' en Sevilla, junto al presidente de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez; el director y el guionista de la ficción Alberto Rodríguez y Rafael Cobos, respectivamente; y el productor ejecutivo y director de Atípica Films, José Antonio Félez, entre otros.

En este sentido, Domingo Corral ha declarado que Movistar+ tiene series extranjeras en su catálogo y que cuenta con el "mejor catálogo" en este sentido. No obstante, ha agregado que la compañía ha querido dar "un paso adicional" haciendo una apuesta por la producción española, con talento local y contando historias propias del país.

"Eso es un valor enorme", ha apuntado el director de Ficción Original de Movistar+, para después insistir en que: "Hay que contar también lo que pasa aquí, con nuestro idioma, nuestra realidad".

Por su parte, el presidente de Telefónica España ha asegurado que no aspira a ser "un videoclub", sino a crear contenidos y apostar por el talento "de este país". "Estamos capacitados para crear una nueva industria, el Hub de creación de contenidos latinos en España", ha defendido.

"Sin duda, nuestro objetivo es que en el año 2020 este país sea el de la producción cinematográfica", ha manifestado, para añadir a continuación: "¿Por qué no pensar que el epicentro de Hollywood se mueva de Los Ángeles hacia Madrid? Eso es lo que vamos a intentar".

En otro orden de cosas, Gilpérez ha explicado que la compañía con más de noventa años de andadura "compite" en un mercado "dinámico", para lo que hay que contar con "elementos diferenciales". Así, ha puesto en valor la fibra que ha impulsado la empresa, pero ha reconocido que le "faltaba la guinda del pastel, la tele".

"Un español consume aproximadamente cuatro horas y media de televisión al día", ha argumentado Gilpérez, al tiempo que ha indicado que si Telefónica quiere "estar en los corazones de los españoles y en el consumo" tiene que estar en la televisión. Así, el presidente de Telefónica España ha defendido que en España existen las "mejores" televisiones en abierto.

Para Gilpérez, hay "un espacio clarísimo" en España que se halla "a la cola" de Europa en el consumo de televisión de pago, "sólo uno de cada tres españoles" consume este tipo de televisión a la carta. "Somos la casa de las emociones", ha agregado.

Respecto a la llegada de competidores internacionales, el presidente de Telefónica España ha detallado que Movistar+ no es "un catálogo vertical de cine y series", sino una plataforma que añade "a la mejor oferta de contenidos --más de 16.000 referencias de todas las categorías y más de 660 cabeceras seriadas-- la mejor conectividad, las mejores funcionalidades técnicas y el mayor conocimiento de cliente, cuatro elementos que nadie más es capaz de ofrecer en el mercado".

NUEVO SISTEMA DE RECOMENDACIÓN AL CLIENTE

En concreto, sobre el conocimiento del cliente ha adelantado que la compañía está trabajando en un sistema recomendación que "va a ver la luz en los próximos días" y ya está en pruebas en la plataforma. "En función de tu vida, en función de tu comportamiento así te vamos a recomendar", ha apostillado, advirtiendo además que la privacidad estará "garantizada".

Preguntado sobre la competencia de las plataformas anglosajonas, el presidente de Telefónica España ha respondido que "hay que ver quién compite con más talento" y ha apuntado que la compañía cubre "más de 300 millones de habitantes". "Yo no creo que tengamos un problema en este sentido", ha enfatizado, al tiempo que ha confesado que le "molesta" que le comparen con Netflix porque "no es algo similar" a lo que Telefónica ofrece, "diez veces más contendidos de entretenimiento" que la plataforma de streaming.

Finalmente, Gilpérez ha indicado que "en este momento no toca" plantearse lanzar la plataforma de streaming sin pertenecer a Movistar+. Así, ha señalado que Movistar+ es una "televisión que está llegando a un tercio de los hogares de España", no de nicho. "No me atrevo a decir nunca tendremos una distribución a través de una plataforma, pero en este momento nuestra estrategia es seguir como lo estamos haciendo", ha zanjado.