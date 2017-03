Movistar+ estrenará este viernes un canal dedicado a las princesas Disney

Movistar+ estrenará este viernes 17 de marzo un canal dedicado en exclusiva a las princesas Disney, coincidiendo con el estreno en las salas de cine de 'La Bella y La Bestia', la nueva película de Bill Condon que llevará a la gran pantalla en acción real el clásico de Disney, protagonizada por Dan Stevens y Emma Watson.

Así lo ha dado a conocer la plataforma de Telefónica, que ha precisado que Movistar Disney Princess estará disponible a partir de las 8.00 horas y hasta el próximo 2 de abril en el dial 30 de Movistar+, y también bajo demanda.

De este modo, Movistar+ ha adelantado que estarán disponibles títulos como 'Frozen', 'La bella y la bestia', 'Brave', 'La Cenicienta', 'La Sirenita', 'La Sirenita 2', 'Mulan', 'Mulan 2', 'Pocahontas', 'Enredados', 'Aladdin' y 'Aladdin, Rey de los ladrones'.

Además contará con más de 80 piezas especiales de entre 45 y 90 minutos, relacionadas con las diferentes princesas y resaltando sus cualidades y valores. "Son independientes, valientes y luchan por lo que quieren", ha apostillado. Algunas de estas piezas son 'Conquista tus sueños princesa', 'Historias Mágicas: Once Upon a Princess', 'Soy una Princesa', 'Disney Princess perfil Princesas', 'Disney Princess Mundo Mágico', 'Disney Princess Academy', la mini serie 'El paraíso de las mascotas' o las piezas de karaoke de los grandes éxitos de las películas Disney 'Sing Along'.