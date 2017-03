El certamen Mr. Gay Pride España celebra su décimo aniversario

El certamen Mr. Gay Pride España celebró el pasado miércoles una fiesta por todo lo alto en el Teatro Barceló de la capital madrileña por su décimo aniversario. Durante la gala se hizo un recorrido por la historia de todos estos años junto a diferentes artistas, celebrities e importantes personalidades que desde el inicio han colaborado activamente con el certamen.

A la espera de la gran final que tendrá lugar el próximo 30 de junio en la Puerta del Sol de Madrid, muchos rostros conocidos se dieron cita en la fiesta como fue el caso de Marlene Mourreau, Topacio Fresh, Nacho Montes y su pareja, Mónica Hoyos, Rappel, José Manuel Parada o Lydia Lozano junto al director se Sálvame David Valdeperas.

El periodista Nacho Montes acudió acompañado de su pareja, el ganador de Míster Gay World 2014 Roger Gosalbez y aprovechó para hablar de la próxima edición de Supervivientes.

CHANCE: ¡Qué buenos recuerdos te trae una gala como esta!

Nacho Montes: ¿Lo dices por este o qué? Me trae buenos recuerdos desde que lo hago, que ya son seis años y luego pasan estas cosas en la vida que a mí me encanta que pasen.

CH: ¡Qué maravilla llevarte este bombón!

Roger: Gracias por lo de bombón.

Nacho: Me llevo este bombón pero lo mejor es todo lo que tiene alrededor, mis suegros, su hermano, su familia, la enorme familia que hay alrededor.

Roger: ¿Eso es lo mejor?

Nacho: Sí, es lo que todo el mundo diría pero a mí me gusta todo lo que hay detrás.

CH: ¡Qué felices se os ve!

Nacho: Yo estoy encantado de la vida. Que te lo diga él. Me encanta porque mira, cuando pasó todo esto al principio, como siempre pasa y no es una protesta, que ya me da igual, estoy de vuelta en la vida, siempre había lo de vender, pero qué tengo que vender a estas alturas de la vida, si lo cuento en las redes. Si quisiera venderlo no lo contaría en las redes, que las redes son gratis.

CH: Y por mucho tiempo más.

Nacho: Bueno, el que sea. Yo no creo en las cosas eternas, lo he dicho siempre, si es para toda la vida, maravilloso, que no, pues para cuando sea. Ya está, vamos a disfrutarlo.

CH: ¿Te da morriña Supervivientes?

Nacho: Mucha morriña porque han pasado ya tres años y volvería y me encantaría pero bueno, como estoy involucrado y sigo vinculado al equipo y estaremos en los debates pues con eso me quito la morriña, pero me encanaría volver a la isla.

CH: Van saliendo algunos nombres. ¿algún consejo?

Nacho: Yo siempre que me preguntan digo lo mismo, si vas pensando en que vas a hacer una cosa u otra no sale, que vayan a disfrutarlo, es una experiencia durísima, todos los que hemos estado lo sabemos, no van de vacaciones a un resort pero que lo disfruten, una vez que te acomodas cuando vuelves te das cuenta de lo que lo echas de menos. Que vayan sin faja, que vayan a la aventura, a disfrutarlo y a que salgan las cosas como salgan.

CH: ¿Qué es lo que más echas de menos?

Nacho: Que volví en 87 kilos y estoy en más de noventa, he engordado 10 kilos.

CH: Son diez kilos de felicidad.

Nacho: Bueno estoy en tierra de nadie pero no me importa, volvería. pero no solo por eso, echo de menos la complicidad que se crea allí con la gente que convives y eso es maravilloso.