Muñoz Machado (RAE): "Los independentistas catalanes están haciendo un uso torticero de las palabras jurídicas"

El director del Diccionario Panhispánico Jurídico, el académico Santiago Muñoz Machado, ha lamentado que en Cataluña "se esté haciendo un uso torticero" de términos jurídicos como democracia o Constitución por parte de independentistas, que "hacen imposible llegar a un acuerdo".

"En el caso de Cataluña, lo primero de todo que hay que hacer para estabilizar y pacificar la situación del independentismo es volver a recuperar la significación correcta de las palabras, porque ahora no estamos hablando el mismo idioma castellano", ha señalado en una entrevista con Europa Press el miembro de la RAE, con motivo de la presentación del diccionario.

No obstante, Muñoz Machado ha separado la importancia del significado de las palabras jurídicas con la aplicación de la Justicia en este conflicto en Cataluña. "Por ejemplo, rebelión significa algo en el lenguaje vulgar, pero también en el penal. Si hay dudas sobre la actitud de alguien, no depende de un diccionario el castigo, sino de los tribunales", ha matizado.

La novedad en este diccionario respecto al anterior es la incorporación de términos hispanoamericanos. El académico ha destacado dos palabras de entre todas ellas, una de la lengua quechua --'Ama killa, ama llulla, ama shwa': No ser ocioso, no mentir, no robar-- y otra precolombina --'Pacha Mama': Madre Tierra--. "Es algo más que una contribución y reconocimiento a lo que significan las lenguas amerindias", ha apuntado.