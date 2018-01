Museo del Greco presenta 'La Visitación', inédito atribuido al pintor, para deleite del público y análisis de expertos

El cuadro 'La Visitación', que se atribuye al Greco y ha sido presentado este miércoles, es un cuadro que, a falta de los análisis químicos, físicos y radiológicos, "tiene unas grandes posibilidades de ser el original" pintado por el autor cretense entre 1608 y 1614 para decorar el techo de la Capilla Oballe de la Iglesia de San Vicente Mártir de Toledo.

García Castro ha destacado que desde el año 2015 había existido "un cierto runrún" por esta obra en una colección particular, "desconocida para el público y para los especialistas" y "desde hace un par de años" desde el Museo se ha tenido "mucho interés" para traer la obra y "poder examinarla", especialmente para que los especialistas, "al menos visualmente", puedan sacar sus conclusiones.

"El cuadro no debió llegar a exponerse nunca, ya que no se sabe qué pasó con el cuadro desde que salió del taller del Greco hasta que llegó a la familia que lo tiene actualmente", ha dicho el director del Museo, que ha señalado que lo que se sabe es que hay dos versiones de cada uno de los cuadros que se encargaron para la capilla y que el Greco "no llegó a ver este conjunto colocado".