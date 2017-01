El Museo Guggenheim Bilbao proyectará los cortos candidatos a los premios BAFTA 2016

El Museo Guggenheim Bilbao proyectará el próximo miércoles, 25 de enero, los cortometrajes que han sido seleccionados como candidatos a los premios BAFTA 2016, entre los que se encuentran títulos como 'Elephant', 'Mining Poems', 'Odes' o 'Samuel-613'.

La proyección se realizará dentro de la primera sesión del año del programa 'Let's Go to The Movies', una iniciativa que, en colaboración con el British Council, promueve la práctica del inglés "de una manera relajada" a través de la presentación de clips, cortos y documentales de animación y arte en versión original.

Tras la proyección de los audiovisuales, tendrá lugar "una animada conversación en inglés entre los asistentes", coordinada por docentes del British Council, han explicado desde el museo bilbaíno. La actividad tendrá lugar en Zero Espazioa entre las 18.30 y las 19.45 horas.