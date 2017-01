Museo Guggenheim presenta a Deetron, Legal Shot y Las Tea Party Dj's en la primera sesión de Art After Dark 2017

El Atrio del Museo Guggenheim Bilbao acogerá el próximo 20 de enero las actuaciones de Deetron, Legal Shot y Las Tea Party Dj's, en la primera sesión de Art After Dark 2017, según ha informado la pinacoteca bilbaína en un comunicado.

La primera sesión del año contará con la música electrónica del suizo Deetron. Implicado en la escena musical desde hace más de veinte años, es requerido por clubs y festivales de todo el mundo, donde sus sesiones a tres platos, sus remixes o su diversa gama de producciones son "muy apreciados", ha destacado el Museo, para añadir que en 2013 "ocupó una posición única dentro del ámbito del house y el tecno, sin estar vinculado a una etiqueta en particular".

Su segundo álbum, Music Over Matter, contenía una colección de temas para la pista de baile con invitados especiales del mundo del house y el tecno, como Hercules & Love Affair, Seth Troxler y Ovasoul, George Maple, Ben Westbeech (alias Breach) y Fritz Kalkbrenner. Más tarde, realizó remezclas para The Juan MacLean, High Contrast, Matador's Glasser, Gorgon City y No Artificial Colours.

Antes, a las 23.00 horas, será el turno para Legal Shot, aunque la noche dará comienzo con una sesión del dúo bilbaíno Las Tea Party Dj's, formado en 2010. Actualmente son residentes de la sala Fever, donde sus sesiones evolucionan desde el moombah hasta el trap. En esta ocasión, Las Tea Party Dj's prepararán un set que comenzará trasladándonos al swing de los años veinte, sin perder en ningún caso la identidad que les confiere la electrónica, y finalizarán con sonidos UK bass / future bass.

Además, quienes acudan al Art After Dark entre las 22.00 y 01.00 horas, podrán disfrutar con las exposiciones La Colección de Hermann y Margritt Rupf, Albert Oehlen: Detrás de la imagen, Obras Maestras de la Colección del Museo Guggenheim Bilbao y con la videoinstalación de Fiona Tan Disoriente.

Las entradas tienen un precio de 13 euros para el público en general y de 9 euros para Amigos del Museo. El aforo es limitado y las entradas ya se pueden adquirir en taquillas y en www.guggenheim-bilbao.es.