El Museo Reina Sofía adquiere 18 obras en ARCO por cerca de 390.000 euros

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha adquirido en la presente edición de ARCO un total de 18 obras de 12 artistas, nacionales y extranjeros, por un precio de 389.200 euros, según ha informado la pinacoteca.

Así, ha adquirido trabajos de carácter histórico, como los de Eloy Laguardia y Mathias Goeritz, pertenecientes a la Escuela de Altamira; varias obras de artistas ligados al Centro de Cálculo así como trabajos de Mladen Stilinovic, Ferran García Sevilla, Anna Opermann, Anne-Marie Schneider y Adriana Bustos.

En concreto, el museo ha comprado la litografía 'Cartel de las Cuevas de Altamira' de Mathias Goeritz y otra pieza de Eloy Laguardia, cuatro óleos de Tomás García Asensio, tres obras de José Luis Gómez Perales (una de ellas, la impresión digital 'Sucesión de Fibonaci') y otras tres piezas de Luis García Núñez (LUGAN), además de la serigrafía 'MoVNT' de José Luis Alexanco.

Asimismo, entre las adquisiciones también se encuentra la pintura 'An artist who cannot speak English is no artist' de Mladen Stilinovic, un collage de Ferrán García Sevilla, la instalación 'Ersatz problem by example of beans' de Anna Oppermann, 'La mer bleu' de Anne-Marie Schneider y la obra 'Burning books I', de Adriana Bustos.