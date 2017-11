Nace 'You and Press', la primera sala de prensa 'online' para medios especializados en moda, belleza y estilo de vida

Un grupo de periodistas con experiencia de más de una década en moda, estilo de vida y belleza han lanzado 'You and Press' (www.youandpress.com), la primera sala de prensa 'online' que funciona 24 horas al día, los siete días de la semana y que contiene imágenes en alta resolución e información actualizada de las principales empresas del sector.

"La ventaja con 'You and Press' es que esta herramienta clasifica todas esas imágenes para tenerlas siempre a mano, disponibles para su uso, y desde cualquier ordenador", añaden.

Además, apuntan que muchas veces se necesitan fotos por la noche, en cierres o en fines de semana y "no hay ningún gabinete de prensa que pueda atenderte" y, sin embargo, con 'You and Press' "las tienes siempre a mano".