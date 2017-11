Natalia de 'OT': "Sigue el grupo de WhatsApp. Hay gente que sale y que entra"

Natalia Rodríguez es una de las concursantes de la primera edición de OT que ha conseguido vivir de la música. Encantada con su carrera profesional, la cantante también tiene tiempo para cuidarse en los centros Ideal.

Además, la artista hace una valoración muy buena de su paso por el talent show: "Yo entré en Operación Triunfo con 18 años, me veo las fotos, esa carita de niña, esa niña que no tenía ni idea de nada de este mundillo y es que ha pasado el tiempo muy, muy rápido. Hago una valoración buena porque he tenido la suerte de vivir de la música y de la televisión durante estos 16 años, entonces todo es positivo, cuando ha ido algo mal he aprendido que cuando van las cosas bien sigues para adelante".