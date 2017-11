Nieves Álvarez: "No soy un icono pero sí que soy una apasionada de la moda"

Nieves Álvarez es todo un icono de la moda española aunque ella no lo considere así. Por ese motivo, ELLE quiso contar con ella en la fiesta homenaje que le organizó al diseñador francés Jean Paul Gaultier.

Nieves Álvarez: No, no soy un icono pero sí que soy una apasionada de la moda, de la moda española, de la moda en general. Llevo casi 25 años en esta profesión, todavía me sigue divirtiendo y vestirse para la ocasión, para grandes maestros a los que he admirado a lo largo de mi carrera es un honor.