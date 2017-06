El canal 'Non Stop People', que se emite en la plataforma Movistar+, celebrará este viernes 9 de junio su segundo aniversario con nueva parrilla y una redacción digitalizada con el objetivo de adaptarse a los nuevos consumos de televisión.

En concreto, el canal de televisión ha anunciado el estreno de nueve formatos temáticos. 'Non Stop Fashion Week', programa de moda y tendencias presentado por Flora González; 'Fan People' espacio dedicado al 'fenómeno fan' y sus protagonistas conducido por Antonio Lleida y Cristina Plaza; 'No Te Pares', enfocado al ejercicio y la vida sana guiado por Álex Lamata; 'Historias del Pop', monográficos sobre artistas del pop rock, con Manolo Fernández; 'X-People', la actualidad sobre deportes extremos por Casilda Aguilera y Alberto Arruty; o 'Gastrolab', un espacio de recetas de cocina radicales y fáciles de preparar con la cocinera May Cons.