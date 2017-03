Norman Reedus (Daryl en 'The Walking Dead') expondrá sus fotografías en una galería de Barcelona

El actor Norman Reedus, personaje protagonista de la serie 'The Walking Dead', expondrá a partir del próximo martes sus fotografías en una exposición en la Galería Arte Vistas de Barcelona, ha informado la galería este martes en rueda de prensa.

Géraldine Beigbeder y Laurie Dolphin serán las comisarias de la muestra del actor, conocido por su interpretación de Daryl Dixon en 'The Walking Dead', 'Los Elegidos' de Ridley Scott, 'The Conspirator' de Robert Redford y 'Mimic' con Guillermo del Toro.

Reedus asegura que su verdadera pasión es el arte, la pintura, la fotografía y la escultura, y ha expuesto sus obras en Nueva York, Berlín y París, y ha publicado el libro de fotografía 'The Sun's Coming Up... Like a Big Bald Head'.