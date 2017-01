Orlando Bloom celebra su 40 cumpleaños en Palm Springs rodeado de amigos y familiares

Orlando Bloom cumplió 40 años el pasado viernes, 13 de enero, y su pareja, la cantante Katy Perry, le regaló una fiesta sorpresa en Palm Springs. Según adelanta E! News, la estrella musical no solo le sorprendió con esta celebración, en la que se encontraban muchos de los familiares del actor, sino que le regaló una serie de pasajes a distintas partes del mundo para este 2017. Incluso la madre de Orlando, Katy, voló para estar cerca del protagonista de Piratas del Caribe.

A pesar de que la intención de Perry era pasar inadvertida y cederle todo el protagonismo al homenajeado, no lo logró del todo y en gran parte a su sorprendente cambio de look. La intérprete de Roar se ha pasado al rubio, pero a un rubio más parecido a de Donald Trump que al de Marilyn Monroe. Aunque no ha colgado fotos en sus redes sociales, por lo que hemos visto en las de algunos de los invitados la artista no ha estado muy acertada en esta ocasión.

Según el diario The Sun, la californiana no escatimó en gastos para darle a su chico un regalo que recordara para toda la vida. El portal ABC.es señaló que la cantante preparó durante meses esta sorpresa, en la que se mezclan vacaciones y experiencias vitales a través de algunos de los lugares más famosos del mundo. Katy suele ser muy generosa con sus parejas cuando se trata de regalos. En 2010 le regaló al que por entonces era su marido, Russel Brand, un viaje al espacio.