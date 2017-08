Ortega Cano dedica su última corrida de toros a la memoria de Rocío Jurado: 'Va por ti, mi vida'

Ortega Cano se despidió ayer del toreo tras 43 años en los ruedos. El lugar elegido ha sido la Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes, sitio muy especial para el diestro, ya que como ha declarado en diversas ocasiones, allí empezó a querer ser torero.

Las críticas y la polémica en torno a esta corrida han sido duras, recordemos que muchos usuarios de Twitter aficionados a los toros se sintieron molestos por la sustitución de Morante de la Puebla por Ortega Cano, alegando que el diestro no estaba en buena forma física para realizar una corrida de toros. Ortega Cano por su parte guardó silencio y no quiso responder a las críticas, lo que ha hecho, en cambio, es demostrar con su actuación que sigue en forma ya que triunfó en la plaza cortando dos orejas y no defraudó al público, despidiéndose con dignidad, como el prometía. Además Ortega Cano se encontraba arropado por todos sus hijos y su yerno Gloria Camila y Kiko, José Fernando y el pequeño José María, con el que cogido de la mano dio una vuelta al ruedo.