PP exige a Mayer la "restitución inmediata" de nombres de Max Aub y Arrabal en Matadero porque es "una ofensa gratuita"

La portavoz de Cultura del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Isabel Rosell, ha exigido a la delegada de Cultura y Deportes, Celia Mayer, la "restitución inmediata" de los nombres de Max Aub y Fernando Arrabal en las salas del Matadero porque es "una ofensa gratuita".

La portavoz de Cultura del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Isabel Rosell, ha exigido a la delegada de Cultura y Deportes, Celia Mayer,

la "restitución inmediata" de los nombres de Max Aub y Fernando Arrabal en las salas del Matadero porque es "una ofensa gratuita".

Su queja llega tras conocerse la posibilidad de que las dos salas pasen a ser nombradas Nave 10 y Nave 11, tal y como se denominaban cuando este espacio cumplía su función de Matadero, como recoge el proyecto de Mateo Feijóo, ganador del concurso para dirigir este espacio de creación contemporánea dependiente del Ayuntamiento de Madrid.

"La decisión de Mayer y su equipo es una ofensa gratuita a dos de nuestros grandes dramaturgos y una manifestación más del sectarismo y la ignorancia de los actuales responsables de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid", ha recalcado Rosell en un comunicado.

La edil ha instado a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, "a desautorizar a su delegada de Cultura y reclamar a Mayer que pida disculpas públicamente a los familiares de Max Aub y a Fernando Arrabal por este atropello cultural".

El PP "se felicita por la respuesta unánime del mundo cultural a la ofensa de la memoria de una gran figura de la España del exilio como Max Aub y al nombre del mayor dramaturgo español vivo, como es Fernando Arrabal".

Estas dos denominaciones fueron aprobadas en el Consejo de Administración de Madrid Destino. "No queremos pensar que esta decisión de Mayer sea un nuevo capítulo de la persecución ideológica contra el cesado director del Teatro Español", ha apostillado Rosell.

"Es ridículo que el equipo de Mayer argumente para suprimirlas, que estas denominaciones no fueran aprobadas por Pleno. No lo fueron porque no entran dentro de la ordenanza para la denominación de vías dado que no son espacios ni edificios independientes sino que son salas que se integran en un todo que es Matadero Madrid", ha concluido la edil.