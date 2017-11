PP, PSOE, Cs y Podemos se unen en el Congreso contra el traslado del 'Guernica' a Gernika

Los grupos parlamentarios PP, PSOE, Cs y Podemos se han unido este miércoles 29 de noviembre en la Comisión de Cultura del Congreso con su voto en contra del traslado del cuadro 'Guernica', pintado por Picasso y actualmente en el Museo Reina Sofía, a la localidad de Gernika.

"Si no se ha producido ahora, es por razones económicas y políticas. La obra en cuestión no tiene sentido si no se relaciona con Gernika y con su historia, que estuvieron en el origen de la denuncia de lo sucedido por parte del famoso pintor", ha señalado la diputada de EH Bildu, quien ha recibido el respaldo del portavoz de PNV, Joseba And one Agirretxea.