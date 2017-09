Paco León, afectado por el terremoto de magnitud 8,2 de México

México ha vivido esta noche un terremoto de magnitud 8,2. Un temblor que ha tenido su epicentro al sur del país, cerca de las localidades de Chiapas y Oaxaca.

"Su p*** madre el temblor!! Qué susto! Casi salgo en calzoncillos a la calle. No me podía vestir, me caía. #Temblormexico", unas palabras que dejan claro el gran susto que ha vivido León en México.