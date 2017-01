Paco Ortega Cano, de su hermano Eugenio: "Ha sido un infarto y ha sido instantáneo"

El pasado fin de semana ha sido uno de los más duros para la familia Ortega Cano y es que Eugenio, el hermano del diestro José Ortega Cano falleció el pasado domingo 22 de enero en el Hospital Infanta Sofía de Madrid. Como se puede ver en las imágenes, muchos de los familiares y amigos se dieron cita en el Tanatorio de Tres Cantos para despedirse definitivamente de Eugenio.

Tras varias hospitalizaciones a lo largo de estos años en el Hospital Ramón y Cajal, finalmente Eugenio fallecía rodeado de sus familiares tras una larga enfermedad. Sin duda este triste hecho se une a la complicada situación por la que está pasando Ortega Cano con su hijo José Fernando que no termina de recuperarse de su adicción a las drogas y sus problemas de personalidad.

El diestro no está pasando por su mejor momento y es que a los problemas con su hijo José Fernando ahora se le une la pérdida de su hermano y es que ambos tenían una relación de lo más estrecha. El que fuera cuñado de Rocío Jurado, siempre ha sido un gran apoyo para el diestro, sobre todo en los momentos más difíciles donde siempre ha estado a su lado. En esta ocasión José Ortega Cano no pudo estar en el Tanatorio de y es que, muy a su pesar, el diestro estaba de viaje fuera de España en el momento del fallecimiento de su hermano.

Aunque su padre no pudo estar, lo cierto es que Gloria Camila y su novio Kiko Jiménez sí que estuvieron en el tanatorio junto al resto de su familia desde el primer momento y es que sin duda la joven tenía un gran cariño por su tío. A la salida Gloria se mostró algo molesta cuando le preguntaron por la situación de su hermano José Fernando y es que consideró que no era el momento para hablar de eso. "Escúchame, hoy no es un día para hablar de eso, vale".

En todo momento muy arropado por su pareja, Gloria Camila se mostró muy triste y abatida ya que ha sido una pérdida inesperada que ha afectado fuertemente a toda la familia.

En el tanatorio también se dejaron ver Paco Ortega Cano y su hijo y es que fue él el que confirmó la verdadera causa de la muerte de su hermano. "Ha sido un infarto y ha sido instantáneo" comentó a su salida muy serio y abatido. En cuanto a la ausencia de José Ortega Cano dijo: "Está de viaje, pero ya está de camino".

Como una verdadera familia unida, también Mari Carmen y Aniceto se dejaron ver en las instalaciones del Tanatorio y es que en los momentos complicados todos intentan estar juntos.