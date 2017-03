Paloma Gómez Borrero apoya a su amiga Alba Carrillo aunque no comparte su actitud

La periodista Paloma Gómez Borrero, amiga de Concha Marquez Piquer, no quiso perderse la presentación de su nuevo libro de memorias Yo Misma y la ocasión aprovechó para opinar sobre el comportamiento de su amiga Alba Carrillo que ha comenzado una batalla contra Feliciano López. Aunque no aprueba sus declaraciones, sigue apoyándola.

CHANCE: Paloma, libro de Concha, apoyándola.

Paloma Gómez Borrero: Sí, la quiero mucho, admiraba mucho a su madre, tenemos todos los discos, he tenido a la niña Iris en Roma, era yo un poco la madre adoptiva y cuando se presentaba el libro me llamaron Ramiro y Concha y encantada a contar lo que sé de ellos.

CH: ¿Has leído el libro?

P.G.B: Sí, me ha encantado, cierras los ojos y escuchas. La sensación de cuando lees el libro es como si ella desgranara recuerdos.

CH: ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de lo leído?

P.G.B: Los ojos verdes que cuenta de Miguel Molina, que gustaba mucho a mis padres, y la canción era de Concha. En la presentación como broche final puede haber una sorpresa muy bonita.

CH: Te tengo que preguntar por tu amiga Alba Carrillo o no amiga...

P.G.B: Cuando soy amiga de una persona, soy amiga, pero no por eso me parecen bien ciertas cosas e incluso de mis propios hermanos han dicho cosas que no me han parecido bien. No soy quien para comentar ni para juzgar. Pienso, cuanto rencor, cuanto dolor para que te lleve a decir cosas que yo creo, y lo digo sinceramente que cuando pase tiempo y todo se pose ella diga por qué habré dicho tantas cosas.

CH: ¿Crees que se arrepentirá?

P.G.B: En la vida te arrepientes de ser demasiado espontánea o dejarte llevar por un dolor porque ella indudablemente ha sufrido mucho. La vi muy enamorada de Feli, en la boda estaba mirándole con...

CH: No le gustó mucho que estuviera la madre.

P.G.B: En una boda si la madre no viene... Solo en la de Máxima de Holanda no fue el padre por cuestión política. Hay problemas, no digo que no, ni sería el primer yerno que no quiere a una suegra.

CH: ¿Por qué lo ha hecho?

P.G.B: Ella es muy espontánea. Quizás le ha podido la rabia, el dolor...

CH: ¿Y el dinero?

P.G.B: Creo que por dinero no lo ha hecho.

CH: ¿Sabes que ha cobrado 60.000 euros y puede ir a concursos?

P.G.B: ¿Crees que vale la pena? Cada uno es como es. Para mí no hay dinero que valga el decir cosas tan íntimas, tan personales...de todo. Hay cosas que son muy tuyas, incluso en el círculo de la propia familia, pero no en la tele.

CH: ¿Qué consejo le darías a Alba?

P.G.B: A mí no me ha pedido consejo nunca Alba y si me pide consejo, la doy mi opinión que es que trate de llegar a un buen acuerdo, es buenísima persona, caballero, la familia también, pero no estoy en la intimidad de nadie.

CH: ¿El carácter lo ha sacado de su madre?

P.G.B: No la conozco, no te sabría decir. En el programa nos llevábamos muy bien, dulce, cariñosa, la sigo queriendo, no porque las cosas que diga me parezcan mal voy a dejar de quererla, me parecerá mal y veré y trataré de ver por qué lo hace.

CH: Feliciano dice que va a pagar las costas.

P.G.B: No tengo ni idea. Entramos en un campo en el que no hablaría ni con ella ni con Feliciano, son cosas tan personales. Soy muy respetuosa de la vida personal de cada uno. No quiero que se metan en mi vida.

CH: ¿Qué consejo le das?

P.G.B: Medita antes de hablar y si me llama me va a encontrar siempre.