Palomo Linares: "Manuel Benítez siempre reconoció a Manuel Díaz porque es su hijo"

La polémica sobre la primera corrida de toros de los hijos de Manuel Benítez 'El Cordobés', Manuel Díaz y Julio Benítez sigue dando que hablar. Muchos de nuestro toreros o la madre de la hija de Manuel Díaz, Vicky Martín Berrocal han querido hablar sobre esta esperada corrida de toros y pronuciarse acerca de si 'El Cordobés' padre acudirá finalmente a la plaza de toros o no, ya que mucho se ha especulado sobre ello.

Sebastián Palomo Linares ha sido uno de los que no ha podido evitar hablar de la histórica corrida que se vivirá este sábado en la plaza de toros de Morón de la Frontera. El torero ha explicado que siempre ha sabido que Manuel Díaz era hijo de Manuel Benítez pues este último nunca lo ocultó entre sus círculo más íntimo.

CHANCE: Ahora que Manuel Benítez 'El Cordobés' ha reconocido a Manuel Díaz como su hijo, ¿qué opinas de todo este tema Palomo Linares?

Sebastián Palomo Linares: Somos amigos desde hace más de cincuenta años. Me parece magnífico, siempre lo reconoció porque es su hijo.

CH: Ahora lo ha reconocido públicamente.

Sebastián Palomo Linares: Me parece maravilloso. Todo lo que sea felicidad en una familia es genial. Estoy totalmente de acuerdo con los dos. Mucha gente sabíamos que el padre de Manolo era Manolo.

CH: Puede haber un acercamiento entre padre e hijo.

Sebastián Palomo Linares: Me parece magnífico, claro que se encontrarán. Un padre y un hijo deben encontrarse.

CH: ¿Qué opinas del mano a mano de Manuel Díaz y Julio Benítez?

Sebastián Palomo Linares: Van a torear dos hermanos como torearan otros toreros de familia, me parece muy bien, no le veo nada de morbo. Es felicidad que se encuentren, los dos son toreros.

A Óscar Higares también se le preguntó sobre este tema y contestó dando su opnión. Y es que en el mundo del toreo hay muchos que se mojan y confiesan que ya sabían algo sobre esta historia y que les parece genial que los hijos de Manuel Benítez se vean en el ruedo.

CH: ¿Qué te parece que este sábado se encuentren los hijos de Manuel Benítez en la plaza de toros?

Óscar Higares: Me parece fantástico, maravilloso y no solo que se reencuentren los dos en la plaza, sino que tengan esa posibilidad de compartir muchas más cosas. He visto que ha reconocido que es su hijo y eso me encanta porque Manuel es un tío extraordinario, Julio también, el maestro ha sido un figurón del toreo y es un señor fantástico.

CH: ¿Por qué crees que habrá tomado ahora esa decisión?

Óscar Hiagres: Será por la edad. Te das cuenta que la vida van sucediendo cosas que te llevan por caminos diferentes y ahora a lo mejor le apetece que se quede tranquilo

La que fuera mujer del torero Manuel Díaz y la madre de su hija, Vicky Martín Berrocal también ha hablado sobre toda esta polémica. Y es que ayer en el Programa de Ana Rosa se habló de que Manuel Benítez se había puesto en contacto con Vicky ya que estaría interesado en conocer a su nieta.

CH: ¿Qué opnias de la corrida de toros que se va a celebrar hoy y que unirá a Manuel Díaz y a Julio Benítez?

Vicky Martín Berrocal: Manuel va a torear con su hermano, se van a ver por primera vez, y no sé lo que ocurrirá, pero me parece mágico. Yo creo que el tiempo va poniendo las cosas en su sitio, porque no hay que tener prisa para nada, y bueno, Manuel ha tenido esa paciencia. Dio el año pasado ese primer paso, tenemos este, que no es fácil, hablamos de dos toreros de un apellido de un mismo padre, el hecho de que también Julio tire para adelante...

Otros toreros como Enrique Pone o 'Espartaco' han hablado o no tanto acerca de este tema. A la larga lista de terores también se le suma la opinión de un empresario de este mundo, Victoriano Valencia.

CHANCE: Sobre la reconciliacion entre padre e hijo Cordobés, ¿qué opinas?

Enrique Ponce: Y yo que te voy a opinar, no entro en esos temas.

CH: El sábado torean Manuel Díaz y Julio Benítez.

Victoriano Valencia: Bonito, una cosa sentimental bonita que servirá para unir a esa familia.

CH: ¿Crees que irá el padre?

Victoriano Valencia: Yo creo que sí. Lo cogen dos o tres amigos y él es generoso y sí que hará su presencia.

CH: El sábado hay una gran corrida.

Juan Antonio Ruiz 'Espartaco': Sí.

CH: ¿Podrá estar allí?

Juan Antonio Ruiz 'Espartaco': No sé si podré estar.

CH: ¿Cree que el padre irá?

Juan Antonio Ruiz 'Espartaco': No tengo ni idea.