Pamela Anderson da un giro radical a su imagen

Pamela Anderson ha decidido empezar 2017 con una estética muy alejada de la que nos tenía acostumbrada y ha atenuado el maquillaje, los peinados y los estilismos. Tal y como podemos comprobar, la actriz de 49 años lució su nuevo look natural el pasado viernes 27 de enero durante una gala celebrada en París, donde dejó boquiabiertos a los presentes.

Para complementar su estilismo blanco y negro palabra de honor de Vivienne Westwood, Anderson optó por una base de maquillaje clara y un rosado en sus labios, que resaltaba su brillante tez. Llevaba el pelo ligeramente más oscuro que su habitual rubio chillón, para exhibir sus pendientes de diamantes, y el peinado nada tenía que ver con los cardados y el volumen por el que suele apostar.

Anderson, que apareció desnuda en Playboy el año pasado, admitió entonces no tener miedo a envejecer y parecer mayor. "Realmente me gusta el envejecimiento. Tengo grandes modelos femeninos mayores en mi vida, incluyendo a mi increíble madre, que tiene brillo, glamour y es toda diversión. Envejecer no es el final. Sé que tengo mucho que esperar", subrayó a W Magazine.

"Soy un fanática del aceite de coco y me encanta el de SunLife. Creo que es muy bueno para tu piel, bueno para tu pelo, bueno para todo, desde adentro hacia afuera ", le dijo a Harper's Bazaar. "Y yo sólo uso aceite de coco como el que cualquiera compra en la tienda y lo dejo en la ducha para usar como crema hidratante para mi cara, mi cuerpo, mi cabello, todo. No creo que esos productos realmente caros hagan algo mejor que los productos del hogar", añadió la protagonista de Los vigilantes de la playa.