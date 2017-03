Patricia Arquette, Sarah Silverman y Chrissy Teigen en contra del código de vestimenta de United Airlines

Patricia Arquette, Chrissy Teigen, William Shatner y Sarah Silverman son algunos de los rostros famosos que han reaccionado a la prohibición de United Airlines de dejar embarcar a dos niñas porque vestían leggins. Las adolescentes no pudieron realizar el vuelo previsto entre Denver y Minneapolis porque un agente decidió que su vestimenta no cumplía los códigos impuestos por la aerolínea.

La compañía alega que las adolescentes portaban billetes más baratos, los que suelen utilizar los empleados y sus familiares, que deben cumplir normas más estrictas de vestuario debido a que son la imagen de la empresa. Tal y como denunció otra pasajera en Twitter, las dos muchachas se cambiaron de ropa y pudieron tomar un vuelo posterior.

"Un agente de United no está dejando a unas chicas en 'leggins' meterse en el vuelo de Denver a Minneapolis porque la licra no está permitida", denunció la activista Shannon Watts, fundadora de la organización Mons Demand Action. La respuesta de la aerolínea no se hizo esperar: "Tenemos el derecho de negar el transporte para aquellos pasajeros que van descalzos o vestidos inadecuadamente", decía en un tuit, para añadir a continuación que las personas que portan el tipo de billetes que las jóvenes (empleados o familia) deben cumplir un código de vestimenta más estricto.

Las bromas, los memes y las críticas en las redes empezaron a multiplicarse y fueron muchos los rostros conocidos que denunciaron la surrealista situación que vivieron las niñas. "La próxima vez me pondré solo vaqueros y una bufanda", escribió la mujer de John Legend en su cuenta social.

Arquette fue de las más curiosas e impactadas con la noticia. "¿Por qué no está permitido que las chicas utilicen leggins en los vuelos?", escribió la oscarizada actriz."Quién es el agente que vigila en la puerta la ropa de las chicas? ¿Había algo extraño en esos leggins? ¿Comprendes que acaba de hacer muy infeliz a la mitad de los clientes de UR?", añadió la intérprete. "Resulta que United prohíbe los leggins, pantalones vaqueros rasgados y shorts más cortos para los billetes para empleados. United debía actualizar su política de vestimenta", añadió.

Por su parte, la comediante Sarah Silverman se mostró indignada y aseguró que iba a cambiar los billetes de su próxima gira a otras aerolíneas.