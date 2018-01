Patricia Esteban publica 'Las madres negras', IV Premio Dos Passos, novela gótica sobre las obsesiones infantiles

La escritora Patricia Esteban ha presentado, este martes 16 de enero en Madrid, su primera novela 'Las madres negras' (Galaxia Gutenberg), una obra de tintes góticos, galardonada con el IV premio Dos Passos, que ahonda en temas como las obsesiones infantiles, "la monstruosidad" o el holocausto.

Así, ha señalado que se inspiró en la 'Mansión de Winchester', localizada en California y conocida también por ser "el lugar más embrujado de todos los EEUU". "Esa casa laberíntica donde Sarah Winchester estaba atrapada me dio la idea del convento de Santa Vela", ha precisado.

"Lo gótico me parece un mundo absorbente, con atmósferas que se van pegando a la ropa. Además, es un mundo muy visual. Me obsesiona lograr que lo que yo veo, lo vean también las personas que me leen", ha explicado para precisar que las escenas de algunas películas de terror le han suministrado cierto material visual.