Patrick Criado se despide de su papel más sanguinario en 'Mar de Plástico'

Patrick Criado es la gran revelación de "Mar de plástico", el thriller que acaba de llegar a su fin tras dos temporadas. El actor interpreta a Fernando Rueda, un preso acusado de asesinato que no ha parado hasta finalizar su venganza. Con sólo veintiún años se ha convertido en una joven promesa del cine español, estando actualmente en cartelera con la película "1898: Los últimos de Filipinas".

Las críticas que recibe son muy positivas pero sigue con los pies en el suelo. Nos ha contado que odia desnudarse delante de una cámara aunque si está justificado, acepta. Hacemos un repaso junto a él de su paso por la serie y por su vida.

CHANCE: La escena en la que el personaje de Rodolfo Sancho interroga al tuyo, tu mirada asusta...

Patrick Criado: Esa secuencia es muy bonita, hubo momentos en los que improvisamos. El director Miguel Ángel Vivas nos puso donde él quería y con el texto que ya teníamos integrado, empezó a fluir. Hay momentos en la secuencia que son improvisación, estoy muy contento. La vimos en casa de Miguel Ángel y nos quedamos con el capítulo todos muy satisfechos.

CH: Hay quien lo hace desde la maldad, la comprensión ¿Desde dónde trabajas tú el asesinato?

P.C: Desde algo interior en mi caso, cómo él lo vive. No como alguien bueno o malo sino sólo con que es lo que le ha tocado vivir y con las circunstancias que él tiene. Lo he interpretado desde ese lugar. He entendido sus circunstancias, la experiencia que él ha tenido y a partir de ahí, jugar y crear. Es más interesante hacerlo desde ahí.

CH: Ponerse en el lugar de alguien que ha visto como matan a su madre es complicado...

P.C: Claro, al final todos tenemos parte de psicópata. No sabes cómo reaccionarías si una persona de repente matara a todos nuestros familiares, probablemente lo primero que hagas sea matar a ese tío o esa tía. Puedes no compartirlo pero lo entiendes, he intentado que la gente entendiera lo que ha tocado vivir a Fernando.

PATRICK CRIADO: "TRABAJAR CON FEDE HA SIDO UN DESCUBRIMIENTO"

CH: Federico Aguado, tu hermano en la ficción, dice que sois casi hermanos y que ensayabais en casa juntos ¿Qué te llevas de él?

P.C: Trabajar con Fede ha sido un descubrimiento, los dos hemos encajado a la perfección. Hacer de hermanos nos ha ayudado a ser hermanos en la realidad, hemos ensayado mucho, trabajamos desde el mismo lugar y ha sido muy bonito trabajar con él. Firmaría todos los contratos si supiera que voy a trabajar con él.

CH: Tenéis una escena en la cárcel muy dura, ¿Cómo fue rodarla?

P.C: La escena con Fede fue muy bonita de rodar porque era una despedida de los dos personajes y también lo fue de la serie porque fue la última secuencia que rodamos. Nos emocionábamos con simplemente mirarnos, Fede y yo ensayábamos siempre en casa pero decidimos no ensayar esta. Hablamos sobre ella, corregimos lo que queríamos decir o plantear pero como enseguida nos emocionamos, quisimos guardar ese momento para el rodaje, el momento clave. Se terminó la secuencia, último plano y terminamos los dos la serie, fue un momento muy chulo.

PATRICK CRIADO: "DE MOMENTO NO TENGO NINGÚN PROYECTO"

CH: ¿Cómo te ha hecho crecer esta serie como actor?

P.C: Esta serie ha sido algo espectacular que pasa muy pocas veces en la vida (ríe) y hay que aprovecharlo. Ha sido un regalo, el personaje también lo es, una serie con una factura tremenda. Ha sido algo increíble, muy gratificante y el personaje me ha dado la oportunidad de hacer muchas cosas. He disfrutado muchísimo.

CH: ¿Qué proyectos tienes ahora?

P.C: De momento nada, estamos a la espera porque hay cosas que pueden salir y que no, estamos ahí a la espera.

CH: Estabas estudiando comunicación audiovisual ¿Sigues estudiando o lo has dejado?

P.C: Terminé en mayo del 2016 y de momento nada, estar tranquilo, ver lo que viene, leer mucho y ver películas. Quiero estar relajado.

PATRICK CRIADO: "'LOS ÚLTIMOS DE FILIPINAS' ESTÁ TENIENDO ÉXITO EN TAQUILLA"

CH: ¿Contento con el resultado de "Los últimos de Filipinas"?

P.C: Es un peliculón, ha sido un visto y no visto porque se rodó en unos meses muy intensos y muy bonitos. Es un buen producto, está teniendo éxito en taquilla y está teniendo buenas críticas. Es lo que se merece esa peli porque es muy buena, sino la habéis visto os la recomiendo (ríe).

CH: ¿Qué te dicen por la calle de tu personaje, Fernando en "Mar de plástico"?

P.C: La acogida en la calle está siendo muy guay, dicen que qué malo el asesino (ríe). Se nota en la calle que la gente está viendo la serie incluso más en la segunda temporada que en la primera. Soy más fan de esta etapa porque es más oscura y tiene más thriller, me gusta más. En la calle se nota, a la gente en general le gusta la serie.

CH: El papel que interpretas se aleja mucho del típico adolescente ¿Notas que has madurado como actor con este personaje?

P.C: Sí he madurado. Este personaje me ha dado la oportunidad de trabajar mucho y de no conformarme con lo primero que veo y leo. Me ha hecho ponerme vallas, enseñarme a hacer las cosas de otra manera, de reírme en vez de llorar. Me daba la oportunidad de buscarme muchas ramas a las secuencias, considero que he aprendido mucho.

PATRICK CRIADO: "POCAS VECES HE HECHO EL PAPEL DE BUENO"

CH: Un malo tiene que ser más divertido...

P.C: Yo creo que sí (ríe), pocas veces he hecho de bueno.

CH: ¿Desde cuándo sabes que eres el malo?

P.C: Lo sé desde el principio. Hicieron una reunión con nosotros, nos dijeron que uno era el asesino y el hermano iba a cometer los asesinatos pero el otro le guiaría desde la cárcel.

CH: ¿En quién te has inspirado para interpretarlo?

P.C: Te podría decir Hannibal Lecter de "El Silencio de los corderos" porque me la vi otra vez pero realmente no me he fijado en nadie como para hacerlo parecido a alguien. Simplemente, intenté entender al personaje y llevarlo desde ahí. Los psicópatas están muy vistos así que decidí hacerlo como yo creía.

PATRICK CRIADO: "MI FAMILIA FLIPA, DISFRUTA MUCHO"

CH: ¿Tu familia que te dice?

P.C: Mi familia flipa (ríe), disfruta mucho. Mi padre me dice que no me va a dejar entrar en casa con la cara de loco que pongo (ríe).

CH: ¿Te sorprendía verte?

P.C: Cuando estás tan concentrado hay momentos en los que luego cuando te ves no recuerdas cómo lo viviste. Soy muy crítico y cuando me veo, me saco muchas pegas.

CH: ¿Te analizas mucho?

P.C: Sí.

CH: ¿Hasta el punto en el que no te gusta verte?

P.C: Sí me gusta verme porque es la mejor manera de aprender pero no disfruto. Es algo más crítico, es un examen de mi trabajo. Me gusta verlo cuando me gusta la secuencia o cuando veo que con todos los personajes queda muy compacto, examino mucho lo que hago.

PATRICK CRIADO: "DESNUDARME NO ME GUSTA NADA"

CH: Te ha tocado hacer un desnudo ¿Te da pudor?

P.C: Desnudarme no me gusta nada (ríe), tal cual te lo digo. Pero bueno, eran desnudos justificados que se entendían y que tenían una razón. Los actores cuando nos tenemos que desnudar tenemos que exigir que ese desnudo esté justificado y sí tu no lo crees debes defenderlo a muerte porque es importante que lo hagas. En este caso, no me importó.

CH: ¿Eres muy pudoroso?

P.C: No pero estás delante de mucha gente, no es plato de buen gusto.

CH: Luego las redes hablarán...

P.C: Yo de eso paso, es más por la gente que está delante y en ese momento. Luego se pasa, la gente es muy profesional y se hace en equipos reducidos. Prefiero hacer una escena de acción pegando tiros que estar desnudo (ríe).

CH: Si no miras las redes ¿tienes contacto con tus fans?

P.C: Tengo las redes para promocionar lo que hago o para publicar alguna foto interesante. No suelo mirar opiniones o cosas así. Está bien mirar pero no soy un obseso para nada.