Pau Donés presenta '50 Palos': "No tengo intención de perdurar, solamente quiero que queden las canciones"

Pau Donés ha presentado este martes 7 de marzo en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, su nuevo proyecto '50 Palos', por los 50 años del vocalista y compositor de Jarabe de Palo, que incluye disco, gira y libro. "No tengo ninguna intención de perdurar, no me gustaría ser un ejemplo de nada. Solamente quiero que queden las canciones", ha afirmado.

Asimismo, el cantante, que hace un mes anunciaba que le habían encontrado un nuevo tumor, ha subrayado que no tiene "ni miedo ni fe", ya que a esta se le confían "muchas cosas", por lo que él "nunca" ha dejado su vida en manos de la fe. El disco '50 Palos', que celebra el 20 aniversario de Jarabe de Palo, contiene 21 temas antiguos del grupo, que, según Donés, se han elegido siguiendo el criterio del público, ya que han seleccionado las canciones que "más han funcionado" en los conciertos y en la lista de éxitos, pero que también hay otras "menos conocidas pero que apetecían meter". Además, el álbum incluye el nuevo tema 'Humo', una canción que cuando Donés la escribió estaba "cagado de miedo" , y que, para el cantante, tiene una letra con una "potencia" que le "gusta" y una melodía que "acompaña muy bien". El libro, que lleva el mismo título que el disco, es una recopilación de los mejores y peores momentos en la vida del artista, a través de sus pensamientos. Se trata de una obra de corte autobiográfico pero sin llegar a ser una biografía, ya que, según el cantante, las biografías "suelen oler a muerto" y él "todavía no". Sobre la gira, que comienza el próximo día 3 de mayo y termina el 10 de junio, Donés ha comentado que volver a subirse a los escenarios, después de dos años, es algo que le "apetece especialmente", ya que se ha dado cuenta de que "mola mucho" y porque el directo es una de las "grandes cosas" que le apetecen de su vuelta. "Nos los vamos a pasar muy bien repasando las canciones más conocidas de Jarabe", ha añadido. Con este proyecto, Donés ha declarado que, "más que aprender", se ha "reafirmado" en lo suyo, que es ser músico, y en que la música le sigue "gustando muchísimo". VIVIR EL PRESENTE A TOPE Ante la pregunta sobre qué similitudes hay entre actuar antes y actuar ahora, el artista ha respondido que son "las ganas de hacerlo", y que es un "tío muy afortunado" que ha puesto "mucha energía en vivir el presente a tope". Igualmente, ha añadido que con 30 años pegó un "pelotazo" grabando un disco, 'La Flaca', lo que supuso para él unos años "estupendos" pero "muy intensos", ya que tuvo que asimilar "mucho de golpe". Sobre sus comienzos, Donés ha recordado que empezaron "de la mano" de dos multinacionales, hasta que sus objetivos tomaron "caminos divergentes", y que ahora realizan una gestión propia con la que, según el artista, les ha ido "muy bien". Por ello, ha añadido que lo "más importante" era la música, por lo que los tiempos empezaron a marcarlos ellos. Por otro lado, el cantante ha lamentado la "falta espacio" en las radios para el rock español, y que sea un momento en el que el "Pop mediocre" es lo que vende, algo que Donés no echa "en cara" porque, a su juicio, "es un negocio". En la misma línea, ha destacado que antes había una "riqueza musical acojonante", algo que espera que vuelva suceder.