Paula Echevarría, invitada de lujo en los Premios Mujerhoy

Un año más la revista de moda, belleza y lifestyle Mujerhoy reúne a sus seguidoras más fieles en el Casino de Madrid para la entrega de sus premios más importantes. Con la presencia de Santiago Bergareche, presidente de Vocento, entre el público, la revista celebró la VIII Edición de estos premios.

Entre los muchos otros rostros conocidos que se dejaron ver en la alfombra roja estuvieron Mar Saura, Ana Fernández, Ana Rosa Quintana, Mabel Lozano, Amaia Salamanca, Ana Polvorosa, Maggie Civantos, Norma Ruiz, Raquel Sánchez Silva o la siempre perfecta Paula Echevarría que se decantó por un elegante vestido de la diseñadora Isabel Sanchís.

Como no podía ser de otra forma, Paula fue la encargada de entregar uno de los premios de la noche y es que la actriz se ha convertido en uno de los referentes de la moda de nuetro país, un 'título' que lleva con mucho orgullo y sin demasiado peso. En cuanto a subirse a las tablas de un teatro, Paula comentó que por el momento no es posible compaginarlo con su día a día.

CHANCE: ¿Da gusto encontrarse con compañeros?

Paula Echevarría: Sí, vamos a estar unos cuantos de Velvet, de Bambú. Entre todas las series hay una conexión especial. Nos conocemos casi todos y somos una súper mega gran familia.

CH: ¿Cómo llevas el ser líder en tendencias?

P.E: Si al final no invento nada, está todo inventado. Tiro de lo que se lleva, me inspiro en desfiles, en ir a las tiendas y tirar de lo que los demás han inventado. Siempre me gustó la moda. Para mí no es un sacrificio tener que estar todos los días pensando que me pongo.

CH: ¿Te atreverías con el teatro?

P.E: Sí, yo ya hice teatro durante un año entero, llegué a hacer 365 funciones de Diez Negritos, la espina del teatro ya me la quité en ese momento, lo echo de menos, sí, lo que pasa es que desde hace ya algunos años, sobre todo desde que nació Daniella, no he parado de trabajar, he estado hilando una serie con otra, en mis ocho últimos años han sido en Gran Reserva y en Velvet. Mi vida ahora mismo no me permite salir de rodar e irme a un teatro y no ver a mi hija. No me lo permito yo a mí misma.

CH: Hay cosas que no tienen precio.

P.E: No, hay cosas que no hay precio. Eso llegará cuando esté todo el día libre y luego me vaya al teatro, pero es imposible compaginar todo cuando se quiere vivir.

CH: Tú hija sí va a teatro.

P.E: Iba pero ya no, ha hecho un stop pero me ha pedido volver, le ha picado el gusanillo.