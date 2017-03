Paula Echevarría presume en Instagram del amor que sienten sus padres

Pese a que hace unas semanas Paula Echevarría tuviera que someterse a una intervención en el Hospital Nuestra Señora del Rosario de Madrid tras un problema con un implante mamario, la actriz sigue igual de estupenda y celebrando el amor.

En esta ocasión, se alegraba por el amor que se tienen sus padre y es que resulta sus papás llevan 45 casados. Y ante tal acontecimiento, la it girl no ha podido evitar compartir en su Instagram una imagen de ellos, muy felices, para darles así su particular homenaje.

Y es que una ocasión tan especial se merecía tal celebración y más ahora, cuando lo extraño es que una pareja se mantenga unida tanto tiempo y no lo contrario. Por ello, Paula Echevarría está muy feliz y no ha duda en hacérnoslo saber a todos.