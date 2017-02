Paula Echevarría sorprende demostrando su look más desconocido

Casi a diario Paula Echevarría deleita a sus fans colgando imágenes suyas en Instagram. Ya sea de su familia, de sus espectaculares modelitos o de sus increíbles viajes. Unas fotografías que rápidamente alcanzan miles de likes y cientos de comentarios. Y una vez más la actriz ha dejado con la boca abierta a sus seguidores.

Y no se trata de la protagonista de Velvet luciendo algún espectacular vestido, ni disfrutando de algún momento divertido en compañía de su familia. Esta vez ha querido mostrar una parte que mantenía en secreto y en la más estricta intimidad.

Paula Echevarría ha decidido dar las buenas noches a todos su fans y desearles un buen comienzo de semana con un montaje de cuatro fotos en las que la intérprete luce unas gafas de ver, algo que hasta ahora nunca había hecho en público.

Una imágenes que acompañaba de la frase "A lo Manolito Gafotas os doy las buenas noches". Un divertido posado con sus gafas de pasta negras a juego con el look que lucía para despedir una semana en la que se ha anunciado que Movistar Plus emitirá un spin off de Velvet. Recibirá el nombre de Velvet Colección y Paula Echevarría estará presente en el primer episodio.