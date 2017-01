Paula Patton acusa a Robin Thicke de pegar de su hijo

Robin Thicke ha sido investigado por el Departamento de Servicios para la Infancia y la Familia después de que su hijo de seis años, Julian, le dijera a su madre, Paula Patton, y a algún miembto de su escuela haber sido pegado por su padre.

Según informes de los que se hace eco el portal TMZ, el hijo en común dijo el pasado 3 de enero en su centro educativo que el cantante le ha dado algún cachete en más una ocasión, momento en el que Paula decidió presentar una petición de emergencia para restringir el contacto que su ex podría tener con su hijo. La actriz de 41 años quería que solo viera al hijo que tienen en común durante las visitas diurnas monitoreadas.

En los documentos presentados, la intérprete dijo que su hijo, que el próximo mes de abril cumplirá siete años, tiene miedo de su padre. Un funcionario de la escuela presentó un documento señalando que el niño asegura ser golpeado por su padre muy a menudo.

El artista se ha defendido asegurando que solo una vez y como último recurso le dio un cachete al niño en el culo, un tipo de disciplina que fue consensuada por la pareja cuando eran un matrimonio. El cantante de 39 años piensa que su exmujer está tomando represalias contra él, ya que no fue invitada al funeral de su padre, Alan Thicke, el mes pasado. "Paula no tenía buena relación con mi padre y me hacía comentarios negativos sobre él. Por ese motivo, no era bienvenida en su funeral", dijo en los documentos.

A pesar de las demandas y los documentos presentados por Paula, el juez que lleva el caso negó la petición de Paula de limitar la custodia conjunta de Robin, pero la investigación sigue su curso.