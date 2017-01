Pedro Almodóvar, de Bimba Bosé: "Uno siempre espera un milagro"

Pedro Almodóvar no ha querido faltar al último adiós a Bimba Bosé. El director acudió al tanatorio de La Paz para arropar a toda la familia y amigos de la Dj, y recordar su inolvidable figura.

CHANCE: ¿Cómo recuerdas a bimba?

Pedro Almodóvar: Pues la recuerdo guapísima, con muchísimos colores de pelo, todos le sentaban bien, y una chica muy creativa, muy buena amiga.

CH: Y muy valiente.

P.A: Siempre, muy atrevida, era espontaneidad pura. Y bueno, que queréis que os diga, es una noticia muy triste. Vengo a despedirme y a darle un abrazo a la familia.

CH: Su hija decía que no es un día para estar triste, porque ella era muy alegre.

P.A: No, no, seguro que si pudiéramos consultarle, os diría a vosotros que me dejaseis entrar y que no fuera un día triste, pero lo es, es un día muy triste.

CH: Se nos va una gran luchadora, ¿no?

P.A: Evidentemente, ella luchó hasta el último instante y a pesar de que todos sabíamos el proceso de la enfermedad, uno siempre espera un milagro. Pero estuvo luchando hasta el último momento.