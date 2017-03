Pedro Almodóvar, de Carmen Maura: "Para mí es un encuentro natural"

Pedro Almodóvar no quiso perderse la 67 edición de los Premios Fotogramas de Plata. El director de cine posó con sus inconfundibles gafas negras para hablar de su reencuentro con Carmen Maura, y de las actrices y actores que han rechazado papeles en sus películas.

Una negativa que llama mucho la atención pues en 2012 la mismísima Angelina Jolie le pidió al realizador manchego un papel en alguna de sus películas: "¿Cuándo me darás un trabajo?, ¿algún día?". Una petición que obtuvo como respuesta un "no te preocupes, eres joven". Ahora, solo cabe esperar para saber si en las próximas películas de Almodóvar la ex de Brad Pitt tiene un hueco.

CHANCE: Lo primero es darte la enhorabuena por ser presidente del jurado en la próxima edición de Cannes.

Pedro Almodóvar: Te advierto que es demasiado poder para mis aspiraciones y no me lo he podido quitar de encima. Lo hacen como un homenaje pero no quiero tener tanta responsabilidad, lo encuentro como un trabajo y un tributo pesado pero lo haré lo mejor que pueda.

CH: Te prodigas poco en los actos pero no faltas a los Fotogramas.

P.A: Alguna vez falto, pero lo que pasa es que hay veces que es imposible porque estoy vinculado con la actriz a la que le dan el premio por toda su carrera y claro he trabajado con ella.

CH: Qué comentado ha sido el encuentro entre Carmen Maura y tú después de muchos años. ¿Cómo ha sido ese reencuentro?

P.A: Para mí es un encuentro natural porque en la Filmoteca, que como sabéis se hace una retrospectiva de mis películas, yo iba a presentar una y la presencia de Carmen en La Ley del Deseo es determinante, desde el primer momento le dije a mi secretaria que la llamara. Para mí es algo absolutamente natural.

CH: Tuviste unas bonitas palabras para ella.

P.A: Yo siempre tengo buenas palabras con Carmen.

CH: Pero habíais tenido cosas.

P.A: Pero aparte de eso yo nunca he entrado porque si no es una historia interminable.

CH: Se puede hablar de reconciliación.

P.A: Es muy melodramático eso, pero no hay ningún problema entre ella y yo.

CH: Emma Suárez el otro día recibió el Goya y te daba las gracias por ser difícil.

P.A: Mi madre me parió así, me he ido poniendo más difícil cada vez. Yo supongo que es algo biológico que es el paso del tiempo, solo sé que exijo mucho y es verdad que lo paso mal en el rodaje.

CH: También hubo declaraciones de Victoria Abril que esperaba que tú le llamaras para hacer Julieta y no hubo llamada.

P.A: Yo sigo admirando igual que siempre a Victoria pero cuando ella me escribió, quedo indiscreta diciendo eso, yo ya había elegido a Emma.

CH: ¿Tienes buena relación con ella?

P.A: Sí.

CH: Cuando rechazas una vez a Pedro nunca más llamas.

P.A: No, en absoluto, hay mucha gente que me ha rechazado. Cada uno hace las películas cuando le vienen bien. Las cosas llegan cuando llegan y cuando están maduras para ambas partes. Cuando escribes un papel y sabes que hay una actriz en concreto que es perfecta para el papel, uno llama.

CH: ¿Estás preparando un papel?

P.A: Una trama. Estoy escribiendo, pero es pronto para hablar de eso.