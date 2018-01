Pelayo Díaz presume de su nuevo amor en Brasil

Tres meses después de poner punto y final a su amor con Sebastián Ferraro, Pelayo ya disfruta de su nuevo romance en las cálidas playas de Río de Janeiro.

Emocionado al recordar las personas que ya no están con él y esperanzado con el futuro, Pelayo miraba con emoción al año nuevo mientras se declaraba abiertamente a su actual pareja: "Por fin se acaba este año de mierda, pero me llevo lo más valioso de él. Borro 2017 de mi mente y solo rescato a mis amigos y a ti @andymcdougall. Me agarro con fuerza al 2018 y al amor, que es lo más importante de este mundo. Mientras haya amor, hay esperanza. Y a vosotras y vosotros, que me acompañáis en este viaje a través de instagram, os doy las gracias y os deseo que consigáis todo aquello que siempre deseasteis".