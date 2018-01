Pelayo Díaz recupera la sonrisa junto a su nuevo amor

Pelayo Díaz ha comenzado el 2018 acompañado por su nuevo amor, el argentino Andy Mc Dougall. Tras un año muy duro marcado por el fallecimiento de su ex pareja el diseñador David Delfín, parece ser que el estilista por fin ha conseguido levantar la cabeza y hemos podido verle muy feliz paseando de la mano de su novio por las calles de Río de Janeiro, con el que ha dado la bienvenida al año.

Pelayo Díaz ha recuperado la sonrisa junto a Andy Mc Dougall y así nos lo ha hecho saber a través de Instagram: "No me puedo creer lo feliz que me hace este hombre!" y "Soy el chico más afortunado del mundo, gracias por hacerme sentir tan especial. Deseando verte, hay cositas de las que hablar".