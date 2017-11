Pelayo: "Sé desde siempre que quiero tener una familia y quiero ser padre"

CHANCE

La exitosa revisa Interviú celebra el 20 aniversario de la gala 'Chica Interviú' y lo hace eligiendo a la mujer que se ha ganado ese puesto durante el 2017. Como no podía ser de otra forma, la revista contó con el apoyo de muchos rostros conocidos que no quisieron perderse una noche tan especial y es que muchos de ellos han formado parte de la historia de las páginas y la portada de Interviú.

Entre los que se dejaron ver en el photocall estuvieron Toño Sanchís, Liz Emiliano, Oriana Marzoli, Álex Gibaja, Leticia Sabater, Yola Berrocal, Miriam Saavedra, Marlene Mourreau o algunos de los concursantes de las últimas ediciones de Gran Hermano. Como reciente portada de Interviú, Pelayo Díaz no quiso faltar a la cita y es que el estilista está disfrutando de una de las mejores etapas de su vida en el terreno profesional pero también en el personal.

CHANCE: ¿Te ha costado mucho hacer la portada?

Pelayo Díaz: Tomar la decisión no, era algo que me apetecía desde hacía mucho tiempo, desde que mi madre compraba la revista y yo veía a estas mujeres. Hacer la sesión no, afortunadamente estuve rodeado de familia, que yo le llamo, fotógrafos, toda mi gente y lo pasamos súper bien, fueron 12 horas de sesión y pasaron volando.

PELAYO DÍAZ: "PARA MÍ QUE SEAMOS POCOS HOMBRES NO ES UNA MEDALLA, ME HUBIERA GUSTADO QUE HUBIERA MÁS"

CH: ¿Te has cuidado mucho hasta que llegó el momento foto?

P.D: Te mentiría si te dijera que entrené como un loco, tuve régimen, no hice nada, al final dije cuando pasen otros 20 años quiero recordar que el chico de la portada era yo, era natural.

CH: Pero haces ejercicio.

P.D: No, hago tres días en semana. Yo solo como carne y chocolate, ni verduras, ni fruta, no me cuido nada de alimentación que no es un ejemplo para nada. Voy al gimnasio tres veces en semana, una hora al día y no quería hacer demasiado ejercicio para hincharme demasiado, ni dejar de beber agua 48 horas para secarme más.

CH: Los trucos de Victoria's Secret.

P.D: No quería hacer nada, no quería sufrir para hacer la portada y que de mayor no fuera yo. No hay Photoshop ni nada.

CH: Eres el cuarto hombre que sale en la revista.

P.D: Me hubiera gustado que hubiera más. Para mí que seamos pocos hombres no es una medalla, me hubiera gustado que hubiera más. Es una portada dirigida al público masculino y son mujeres pero a mí de pequeño me hubiera gustado haber visto más caras conocidas hablando sin tapujos como creo que lo he hecho y desnudándose no solo en la portada.

PELAYO DÍAZ: "EN REALIDAD HACE MUCHO TIEMPO QUE QUIERO SER PADRE"

CH: Tú ibas para constructor.

P.D: Sí, hice una apuesta con mi padre que si no conseguía entrar en la universidad que yo quería entrar pues volvía para Oviedo y trabajaría con él para constructor. Afortunadamente me cogieron porque no me veo con el ladrillo.

CH: Te gustaría ser padre en este 2018.

P.D: Sí.

CH: ¿Esa decisión?

P.D: En realidad hace mucho tiempo que quiero ser padre. Sé desde siempre que quiero tener una familia y quiero ser padre pero ahora es cuando me siento bien, cuando te sientes a gusto en tu piel. Me siento a gusto con mi trabajo, mis amigos, con mi familia, siento que estoy haciendo bien, como persona me siento bien, hago cosas con valores, con motivo.

CH: ¿Padre soltero?

P.D: Soltero. No creo que tampoco haga falta la figura de nadie para saber que voy a ser un buen padre y tengo mucho amor para dar. Solo y luego el que quiera venir conmigo sabe que tengo equipaje.

CH: ¿Tienes pareja?

P.D: No tengo pareja. Se abre el casting.

CH: ¿Quieres enamorarte?

P.D: Siempre, creo mucho en el amor pero no me corre ninguna prisa, soy una persona que sabe estar solo, disfruta de su tiempo, de sus amigos, de su dinero y de su salud. El que venga conmigo tiene que tener muy claro que soy una persona con las cosas clarísimas, no dudo de mi profesionalidad ni de cómo soy como persona y no quiero a nadie a mi lado que me haga lugar ni me ponga en duda ni un segundo.

PELAYO DÍAZ: "ME SIENTO PARTE DE LA FÁBRICA DE LA TELE Y LO VAN A HACER SÚPER BIEN PORQUE TODOS TIENEN UN SENTIDO DEL HUMOR ENORME"

CH: ¿Qué te parece que la familia Sálvame sea la encargada de dar las campanadas?

P.D: Me encanta, me encanta que sea mi familia, me siento como parte de la fábrica y lo van a hacer súper bien porque todos tienen un sentido del humor enorme, se lo pasan súper bien, seguro que hay piques, bromas* Ojalá pongan una red, tengo miedo de que saquen a alguien por el balcón.

CH: ¿Consejo?

P.D: Para mí fue el momento más feliz de mi vida profesional hasta ahora, salir a ese balcón y saludar y llenarte del amor de la gente. El consejo es que lo disfruten, seguramente no se repita y es un momento único.

CH: Has podido leer lo que se ha publicado de Jorge Javier Vázquez que lo pasó mal, que se metió en sí mismo, no sabía gestionar el proceso profesional que estaba pasando.

P.D: La verdad es que la gente erróneamente piensa que cuando tienes éxito y de cara al público, tienes un programa y mil trabajos emocionalmente también estás con ese equilibrio hay muchas veces que si no tienes a la gente adecuada diciéndote las palabras correctas te pierdes un poco. Hay que permitirnos eso, ninguno de nosotros somos perfectos y eso también tenemos que darle un valor humano a todo el trabajo que hacemos no nos podemos exigir tanto.

CH: ¿Te ha pasado?

P.D: De momento no, he tenido suerte que cuando he sentido que podría caer o encontrarme mal he tenido la mano que necesitaba pero como he estado cerca, o como puedo empatizar con Jorge sé que es lo que pasa, que no somos máquinas, gracias Dios y que admiro mucho a Jorge, le mando ánimo y le digo que le admiro un montón y que es un ejemplo a seguir, para arriba.