Penélope Cruz, nominada a los Goya: "Se me han llenado los ojos de lágrimas"

Penélope Cruz está tremendamente emocionada tras saber que ha sido nominada a Mejor Actriz Protagonista en los Goya 2018 por su papel en Loving Pablo. Una nominación que conocíamos esta misma mañana de la mano de Bárbara Lennie y David Verdaguer.

"Acabo de recibir la noticia de nuestras nominaciones a los Goya por LOVING PABLO y se me han llenado los ojos de lágrimas. El apoyo de mis compañeros durante tantos años me emociona muchísimo. Cada miembro de cada departamento de nuestro equipo lo dio todo para sacar adelante esta película y le dedico mi nominación a todos ellos. ¡Bravo Javier por esa maravilla de trabajo!!! No existen suficientes palabras de agradecimiento para hablar de Fernando León... Gracias amigo, por tu talento, por tu sensibilidad y por cuidarnos tanto a todos", afirma la española.