Pepe Navarro: "Confío en que al final se imponga la cordura porque no se puede vivir de esta manera"

Pepe Navarro sigue con su lucha para que se aclare de una vez por todas quién es el padre biológico de Alejandro, el hijo de Ivonne Reyes. El presentador quiere mirar hacia el futuro corrigiendo los errores que pudieron cometerse en pasado en cuanto al tema de la paternidad.

Pepe asegura estar preparado para la consecución de entrevistas y titulares en su contra cuando Ivonne salga de GH VIP y se ponga al día de todo lo que está sucediendo en el exterior y está dispuesto hasta llegar hasta el Tribunal Europeo con tal de que se esclarezcan los hechos.

CHANCE: Llevas muchos años callado y nosotros con muchas ganas de preguntarte.

Pepe Navarro: Y espero seguir muchos más callado.

CH: No te apetece hablar.

Pepe Navarro: (Niega con la cabeza).

CH: Siempre hay una parte, nos estaba contando Isabel, cuando solo se escucha una parte se tiende a dar la razón al que habla.

P.N: Ya, lo que pasa es que cuando yo hablé no se me escuchó. Ahora tampoco hablo, yo estoy presentando documentos, simplemente, que certifican que lo que yo digo pues tiene ciertos caminos de veracidad. Pero lo que sea del pasado no tiene importancia, lo que importa es el futuro, lo que importa es lo que se puede hacer por mejorar las cosas y por rectificar un error si lo hubo, pero un error de todos, no solo de una persona. Yo asumo mi parte de ese error, pero yo creo que se puede subsanar. Y un error que es subsanable y que puede ayudar a que vivan más tranquila, una familia, o dos familias o tres familias, pues hay que colaborar a ello. Y es simplemento eso, pero yo creo que se está exagerando, se está llevando a un punto que no beneficia en nada. Aquí hay una cuestión muy clara, hay cinco personas, cuatro de ellos menores y una mujer de veintiún años que quieren saber cuál es su familia y, además, quieren vivir en paz y que una persona en concreto les deje en paz de una vez ya, ese es el tema. Y esa persona tiene en su mano la solución de todo.

CH: ¿Te arrepientes, imagino, de no haberte hecho la prueba de paternidad en su momento?

P.N: Ahora arrepentirse o no, eso pertenece a otro momento de mi vida. Hace tres años se empezó a intentar solucionar esto. E incluso, esa persona que estamos hablando me pidió que la hiciésemos, le dije que sí, y un buen día desapareció, desapareció de mi vida y desapareció de la vida de la madre de los otros dos niños. Entonces, no sé por qué, pero ahora hablar de errores ya no tiene sentido, se intentó rectificar el error por parte de todos, no se pudo, pero no por nuestra culpa, sino por una persona en concreto y ahora lo que tenemos que hacer es buscar una solución por el bien de todos, no de una persona, de cinco personas que quieren saber quién es su familia y después los padres, los abuelos porque también eso es familia y eso crea también intranquilidad en la familia.

CH: ¿Pepe ahora cómo esperas que acabe todo esto?

P.N: Esto va a acabar bien, ahora o dentro de cinco años o dentro de tres años, pero esto va a acabar muy bien.

CH: ¿Qué es para ti que acabe bien?

P.N: Que cada niño sabrá quién es y cuál es su familia.

CH: ¿Tienes miedo de quedar como el malo de la película o te importa poco lo que piense la gente?

P.N: ¿Después de todo esto tú crees que voy a tener miedo de quedar como el malo de la película? ¿Qué he sido hasta ahora? Los miedos hace mucho tiempo que me los quité de encima. Con miedos no se puede ir a ningún sitio, yo no tengo miedo a nada.

CH: ¿La fiscalia del menor, entonces, no has tenido ninguna notificación de la fiscalia?

P.N: Claro, la fiscalia me ha notificado, la pena es que no me ha llamado a que me persone porque entonces le hubiese presentado la documentación de la persona que requiere la tranquilidad para su hijo. Vosotros podéis juzgar, exactamente, si esa persona está ayudando a su hijo con todo lo que está haciendo, no ahora, desde hace tiempo, pero bueno, son cosas que tampoco vienen al caso.

CH: ¿Tu hija y la madre de tu hija están contigo?

P.N: Sí, claro, estamos todos con Andrea.

CH: Nos ha sorprendido un poco la madurez de tu hija, ¿cómo está ella en todo esto?

P.N: Ella está bien, es más, en los últimos exámenes ha sacado sobresaliente. Con lo cual, a mí me congratula porque, realmente, está tranquila, está bien y sobrelleva bien las cosas. Sobre todo no queremos que participe de ningún circo, ni que entre en circo.

CH: El que estará muy afectado será Alejandro, no sé si sabes cómo está viviendo todo esto.

P.N: No lo sé, me preocupan los cinco, todo el mundo está afectado. A ningún niño de quince años le gusta que lleguen al colegio y le digan que su padre es un... Iba a decir una cosa concreta pero es igual, a nadie le gusta. Ni a mi madre que tiene ochenta y cinco años, ni a mi mujer que va a un colegio donde da clase a treinta niños, pues no es bueno que los niños la miren o que algún padre le pregunte cosas. Son muchos los perjuicios que se crean, insisto no hay un solo perjudicado aquí. Y sí una sola persona que puede solucionarlo todo, solo una sola persona.

CH: Sabes que ahora cuando salga del programa en el que está Ivonne va a salir arrasando, entonces, imagino que hará platós, exclusivas... ¿Cómo vas a enfrentarte a ese momento?

P.N: Como llevo hace quince años. ¿Ha dejado alguna vez de insultarme, de mentir? ¿Ha dejado alguna vez de descalificarme? Nunca, ha seguido haciendo lo mismo. Supongo que inventará situaciones nuevas. En fin, no quiero hablar del asunto, pero lo que va a venir ya lo sabéis. Lo que tiene que hacer, posiblemente, o lo que debiera hacer es acabar con esta situación.

CH: Dijeron en un momento que tendría que estar aquí en Gran Hermano VIP, tú estuviste en Gran Hermano VIP como presentador. ¿Tú entrarías en un programa de esos? Ni de broma, me imagino.

P.N: Vamos a dejarlo. ¿Lo dejamos ya? Es que hay que comer.

CH: ¿Volverías a Telecinco?

P.N: Yo volvería a quien me dé trabajo.