Pérez de la Fuente vuelve al teatro con 'Óscar o la felicidad de existir': "Han jugado conmigo, pero eso está cerrado"

Juan Carlos Pérez de la Fuente dirigirá 'Óscar o la felicidad de existir', una obra con la que el dramaturgo vuelve a las tablas tras su anterior etapa al frente del Teatro Español, que terminó con un enfrentamiento con el Ayuntamiento de Madrid aunque "sea algo que ya está cerrado".

"Un buen día te ves en la calle y piensas: 'han jugado conmigo y de qué manera'. Pero he tratado de echar la bilis entera porque no me gusta vivir con dolor y amargura, pasó lo que pasó y ya está, he tenido año y medio para recomponerme a todos los niveles, emocional y económico, porque han sido batacazos por todos los sitios", ha resaltado.