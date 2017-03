El Pergamino Vindel se expondrá en una sala del Museo do Mar de Galicia, que será acondicionada

La Universidad de Vigo confirma que desistió de instalarlo en el MARCO por falta de respuesta del Ayuntamiento

El Pergamino Vindel (S.XIII-XIV), que contiene siete 'cantigas' de Martín Códax, se expondrá, entre octubre de este año y marzo de 2018, en una sala del Museo do Mar de Galicia, en Alcabre, que será reformada y acondicionada para cumplir los requisitos de seguridad y conservación exigidos por la propietaria del documento, el Morgan Library Museum de Nueva York.

Así lo ha confirmado este viernes el rector de la Universidad de Vigo, Salustiano Mato, quien ha explicado que, además de la exposición, que se llamará 'Berce da nosa cultura' y contará con otras obras vinculadas al mar, al pergamino y a los trobadores gallegos medievales, se desarrollará un amplio programa de actividades complementarias.

De ese modo, tal y como exige el Morgan Library Museum, habrá varias citas científicas y académicas, jornadas y congresos, la edición de un libro catálogo, conciertos, programa didáctico dirigido a escolares, y otras iniciativas.

Mato ha destacado que este evento contribuirá a convertir Vigo en "capital de la cultura gallega" durante esos meses, y ha agradecido la respuesta "rápida e intensa" de la Xunta para colaborar con la exposición del pergamino, comisariada por Francisco Singul.

CAMBIO DE UBICACIÓN

A ese respecto, el rector ha reconocido que, inicialmente, la previsión era que la muestra se hiciese en el museo MARCO y que el Ayuntamiento había expresado su conformidad. No obstante, a la hora de concretar las condiciones, la Universidad se dirigió al gobierno local buscando el "compromiso formal" sin obtener respuesta.

"Esperamos hasta el último día, pero teníamos que responder a la J.P. Morgan Library, somos una institución seria. Al no tener respuesta, interpretamos que no podíamos hacerlo en el Marco (*) pero no tenemos constancia de la razón", ha aseverado.

Con respecto a si esta diferencia, junto con otras polémicas como el bloqueo político al Campus do Mar en la ETEA, significan una ruptura con el Ayuntamiento olívico, Salustiano Mato ha aclarado que la Universidad "no tiene problema con nadie", y que es una institución "leal" que "trabaja para la ciudadanía" y "con transparencia". Según ha añadido, la exposición 'Berce da nosa cultura' es un proyecto "abierto e inclusivo" para el que se solicitará la colaboraciones de "actores sociales y económicos".

EL PERGAMINO VINDEL "VUELVE A CASA"

Por su parte, el conselleiro de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, ha calificado la exposición del Pergamino Vindel como un "acontecimiento cultural de primer orden", y ha recordado que "vuelve a casa" uno de los "pilares de la cultura y la lengua gallegas".

"Estamos honrados de cooperar con la Universidad, para nosotros es un proyecto estratégico, una gran oportunidad para poner en valor la riqueza cultura de Galicia", ha señalado, y se ha referido al pergamino como una "joya de la cultura universal y gallega".

El conselleiro ha confirmado que la Xunta acometerá las reformas necesarias en el Museo del Mar de Galicia para acoger el documento, y ha explicado que todavía no se conoce el coste de esa adaptación, que incluye la instalación de una urna climatizada en una sala de 200 metros cuadrados, adecuación lumínica, instalación de un sistema de climatización independiente, dotación de cámaras de seguridad y otros elementos.

DE NUEVA YORK A GALICIA

El Pergamino Vindel recibe su nombre del librero Pedro Vindel, que lo descubrió por casualidad en 1914, en la guarda interior de un libro del siglo XVIII, y en él están escritas siete 'cantigas de amigo' de Martin Códax, en tinta negra, entre ellas 'Ondas do Mar de Vigo', y figura el nombre del autor en la parte superior.

Además de su valor literario, tiene la peculiaridad de que seis de las composiciones están acompañadas de pentagramas musicales. Estas 'cantigas', junto con las de Don Dinís, son las únicas muestras encontradas de la canción profana galaico-portuguesa.

A lo largo de las décadas, el documento ha pasado por muchas manos ya que el diplomático y musicólogo Rafael Mitjana y Gordón, afincado en Suecia, se lo compró a Vindel. A su muerte, sus herederos lo vendieron al bibliófilo Otto Hass y, posteriormente, fue adquirido en Londres por la J.Pierpont Morgan Library, en cuyo museo ha permanecido desde 1977, con la signatura MSM.979.

NEGOCIACIONES

El origen de las negociaciones se remonta a un viaje realizado a Nueva York por la asociación cultural Pertenza para conocer el pergamino; esta asociación trasladó a la catedrática del Departamento de Filoloxía Galega e Latina, Camiño Noia, la sugerencia de que se intentase llevar la obra a la ciudad que había inspirado a su autor.

Noia puso esta petición en conocimiento del rector, Salustiano Mato, y se iniciaron los contactos con la Morgan Library Museum. Durante todo el proceso negociador, de más de dos años, la Universidad ha tenido que atender a las exigencias de la entidad norteamericana para lograr lo que nunca antes se había conseguido en 40 años: que el Pergamino Vindel saliera de esa institución.