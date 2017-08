La Royal Philarmonic Orquestra llega hoy al FIS bajo la batuta de Charles Dutoit

El Festival Internacional de Santander vivirá este lunes otra de sus grandes citas sinfónicas con el concierto de la Royal Philharmonic Orchestra (RPO) dirigida por Charles Dutoit, batuta señera de una gran generación de directores. El concierto se celebrará a las 20.30 horas en la Sala Argenta del Palacio de Festivales.

"No puedo decir cuántas veces he dirigido la 'Quinta Sinfonía' deBeethoven a lo largo de mi carrera, desde que debuté como director profesional en 1959. Por supuesto, todas sinfonías del compositor alemán están en los repertorios de los directores. Pero cada vez que interpreto una sinfonía suya, estudio la partitura de nuevo y descubro cosas nuevas. Uno nunca termina de aprender de esta música", confiesa Dutoit.

La RPO tiene su propia cadena de radio online, The Sound of the RoyalPhilharmonic Orchestra, que transmite a través de su web, y un canal de video online, RPO TV, de cortos en streaming, escritos, dirigidos y filmados por los propios músicos.