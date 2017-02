El festival Vida tendrá a Phoenix, Fleet Foxes y Flaming Lips

El Festival Internacional de Vilanova i la Geltrú Vida 2017, que se celebrará entre el jueves 29 de junio y el domingo 2 de julio, tendrá a Phoenix, Fleet Foxes y Flaming Lips como cabezas de cartel.

Según ha informado la organización en un comunicado, la Masia d'en Cabanyes de la localidad se transformará en un océano, en un homenaje a la tradición marítima de Vilanova.

Entre los artistas confirmados también estará Alien Tango, Anímic, Bigott, Chico y Chica, Devendra Banhart, Dr. Dog, Elena Setién, Enric Montefusco, Erol Alkan, Favx y Fumaça Preta.

Asimismo, también estarán Gabriela Cohen, Gener, Guadalupe Plata, Jagwar Ma, Joan Miquel Oliver, John Talabot (Dj set), Kelly Kapowsky, King Cayman y La Casa Azul.

La Iaia, Les Bistecs, Les Sueques, Lídia Damunt, Los Punsetes, Mishima, My Expansive Awareness, Parcels, Pau Vallvé, Pavvla, Senior y El Cor Lomax acabarán de completar un cartel en el que también estarán Real Estate, Rosalía y Rosalía & Raül Refree 'Los Ángeles', Rusos Blancos, Shame, The Magician, The Secret Society, Tórtel, Tversky, Warhaus, Warpaint y Zulu Zulu.

Para garantizar la comodidad a la hora de comer, así como para ampliar la oferta gastronómica y que no haya colas, se habilitará una nueva zona de restauración más cercana a los escenarios principales.