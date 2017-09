Pilar Abel asegura no tener comunicación de las pruebas de ADN y dice enterarse por los medios

La vidente de Figueres (Girona) Pilar Abel ha asegurado este miércoles que no ha recibido comunicación del juzgado sobre las pruebas de ADN para determinar si es hija del artista Salvador Dalí.

En declaraciones a Europa Press, ha asegurado no tener "ninguna comunicación" todavía del juzgado sobre los resultados, de los que ha afirmado se ha enterado por los medios de comunicación.

Antes de de que produjera la exhumación de los restos de Dalí, Abel aseguró: "Primero quiero que me den mi identidad, y luego ya se verá", y remarcó que si eran positivas utilizaría el apellido del artista.

Pilar Abel remarcó que si esta vez no son positivos continuará intentando averiguar la verdad: "No contemplo otro escenario", y su abogado, Enrique Blánquez, precisó que lo seguirán intentando si las pruebas no se han hecho con la garantía suficiente.