Piqué y Puyol inauguran la nueva Cruyff Court

La localidad leridana de Sant Guim de Freixenet celebraba este miércoles la inauguración de la nueva Cruyff Court en un acto apadrinado por su vecino más ilustre, Gerard Piqué.

Aunque no quiso pronunciarse sobre temas personales, el central azulgrana ha desgranado la actualidad sin dejar un sólo rincón sin tratar. Ahora bien, viendo los últimos tristes episodios que envuelven a la entidad, es normal que se muestre irónico con su sueño: "Quiero jugar muchos años y después ya veremos. Pero, por lo que veo, todos los presidentes van cayendo, así que me lo repensaré".

En esta importante cita futbolista no ha faltado el que fuera su compañero, el ex capitán azulgrana Carles Puyol, junto a su mujer Vanesa Lorenzo y su hija Manuela. Precisamente el ex futbolista es embajador de este proyecto, con su propio campo inaugurado en La Pobla de Segur.