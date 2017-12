Pocholo: "Carmen siempre ha sido la lucha de todos"

Los familiares de Carmen Franco acuden al tanatorio a darle el último adiós a la hija del caudillo fallecida ayer, a los 91 años. Entre sus familiares, su sobrino, José María Martínez-Bordiú, más conocido como Pocholo, ha tenido unas palabras con la prensa: CHANCE:¿Dolido? POCHOLO: La verdad es que sí, muy dolido. Quiero mucho a mi tía y bueno es ley de vida.

P: No, no he lo he visto porque yo he llegado ahora mismo de un vuelo, estaba fuera de España y no he podido verlo. Si me permitís voy a seguir mi camino.