Unidos Podemos y PSOE reclaman un Ministerio de Cultura que ERC, PNV y PDeCAT rechazan por invasión de competencias

Unidos Podemos y PSOE se han unido en el Congreso para reclamar un Ministerio de Cultura que cuente con las competencias necesarias para garantizar el acceso y la financiación de actividades culturales en todo el país y, más concretamente, en aquellas zonas remotas o con alto grados de exclusión social. Las formaciones soberanistas han rechazado esta iniciativa al considerar que invade sus competencias.

García Sempere ha recordado que el 80 por ciento del territorio español es "mundo rural" en donde, debido a la inexistencia de una estrategia cultural nacional, no se puede garantizar el acceso a la cultura a la población. Los morados defienden que este sector va a ser manejado con "mayor sensibilidad" desde un organismo propio y no por un ministro que "mire al techo" cuando se le hable de este tema y "diga que no tiene que ver con sus múltiples personalidades".