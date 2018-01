Podemos pide derogar el artículo de la Ley de Propiedad Intelectual que obliga al músico a ceder su obra a la editora

Denuncian que con los actuales derechos de comunicación pública los autores pierden hasta el 90% de sus ingresos

El portavoz de Cultura de Unidos Podemos en la Cámara Baja, Eduardo Maura, ha explicado que este artículo, "que lleva 30 años perjudicando" a los autores musicales, tiene como objetivo lograr en España "una regulación contractual justa y sin abusos para todos por igual", ya que esta situación no ocurre en otras industrias artísticas como, por ejemplo, la literaria.

"Así consiguen obtener beneficios a perpetuidad a través de estos intermediarios de dudosa legalidad", ha denunciado el diputado morado. Esto ocurre, según ha apuntado, porque este artículo no establece como válidos los motivos normales para la resolución y extinción de un contrato de edición. "En virtud de esto, se elimina para los autores de música garantías básicas establecidas por la ley en favor del resto de autores", apunta.

A través de este sistema, el editor percibe hasta un 50% de todos los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública por la mera suscripción del contrato de edición musical, apunta Maura, una figura que, además, ya no trabaja directamente con las obras. "No hacen programación o promoción musical, no buscan conciertos, pero se llevan grandes cantidades", denuncia.