La actriz Paz Vega recibirá el Premio Jaeger-LeCoultre al Cine Latino en el 65 Festival de Cine de San Sebastián

La actriz Paz Vega recibirá el Premio 'Jaeger-LeCoultre al Cine Latino' en el 65 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebra del 22 al 30 de septiembre en la capital guipuzcoana. La actriz sevillana ha trabajado con cineastas como Julio Medem, Pedro Almodóvar, Frank Miller, Danis Tanovic o los hermanos Taviani, entre otros.

Recientemente, se la ha podido ver en la comedia romántica 'All Roads Lead to Rome' (Todos los caminos conducen a Roma, 2015) junto con Sarah Jessica Parker y Claudia Cardinale; con Cuba Gooding Jr. y Michael Madsen en Big Time in 'Hollywood FL' (2015), producida por Ben Affleck, además de en 'Beautiful and Twisted' (2015) junto con Candice Bergen y Rob Lowe, ambas para la televisión norteamericana.