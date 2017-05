Pilar del Río, Premio Luso-Español de Arte y Cultura: "La Península Ibérica es grande, caben muchos idiomas y culturas"

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, y el presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, han entregado este viernes 26 de mayo el Premio Luso-Español de Arte y Cultura 2016 a la escritora española Pilar del Río en un acto que ha tenido lugar en la Biblioteca Nacional de España (BNE).

"La península ibérica es grande, caben muchos idiomas y culturas. Faltando uno de ellos esta distinción que me otorgan no sería posible. Quien habla no existiría sin la bendita diversidad que nos salva porque nos acerca", ha dicho para agradecer en todas las lenguas que comparten España y Portugal.