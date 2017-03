Premios Cadena Dial: David Bisbal y Rosanna Zanetti vuelven a derrochar complicidad

No hay evento que se precie que no esté plagado de famosos y cuente entre sus anécdotas con alguna que otra polémica, y la alfombra verde de los premios cadena dial no iba a ser menos. La XXI edición de los premios de la música ha reunido en Tenerife a aristas como Melendi, Vanesa Martín, Alejandro Sanz, Raphael, Antonio José, Morat o Luis Fonsi, entre muchos más.

A su llegada a los premios la agenda establecida no permitía que los cantantes atendieran a la prensa, con la que hablarían tras recibir el premio. Una de las más observadas de la noche ha sido sin duda Rosanna Zanetti. La modelo se ha atrevido a posar para los medios al lado de su pareja David Bisbal, demostrando su amor y complicidad al mundo entero, a parte de derrochar simpatía y sensualidad a partes iguales. Sin embargo el almeriense no ha sido igual de simpático cuando tras recoger su premio le preguntábamos por lo bien acompañado que le habíamos visto. Bisbal tajante contestaba que es su novia y está muy orgulloso de ella, intentando escapar de nuestras preguntas y dejándonos algunas en la boca. Sin embargo otros con otros como Alejandro Sanz o Luis Fonsi hemos hablado largo y tendido, mostrándose no sólo de los más cercano sino orgullosos de la música española en una noche tan especial.