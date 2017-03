Pretenders y Ben Harper se suman al Starlite Marbella 2017

La mítica banda de rock de los 80, Pretenders y Ben Harper se han sumado al cartel de la edición de 2017 Starlite, que se celebrará en el municipio malagueño de Marbella.

Así, después de arrasar con su gira en EEUU, Pretenders, actuará en Starlite el 26 de julio para ofrecer uno de los conciertos "más potentes" de esta VI Edición.

Chrissie Hynde, vocalista y líder de la banda, y Martin Chambers, batería, presentarán los temas de su nuevo disco, 'Alone', que supone el regreso a los escenarios de la mítica formación tras ocho años de silencio. Además harán un repaso de sus grandes hits como 'Goodbye', 'Back on the Chain Gang' o ''I'll Stand by You' entre otros, según han informado desde la organización a través de un comunicado.

Por otro lado, el miércoles 16 de agosto Ben Harper, uno de los artistas y compositores más relevantes y ganador de varios Premios Grammy, deleitará al público de Starlite con un acústico especial. Tras su debut en los 90, el artista ha publicado un total de 14 álbumes que le han valido el reconocimiento de la crítica internacional.

Estas dos actuaciones se suman al cartel de la VI Edición de Starlite Marbella del que ya forman parte, entre otros, Anastacia, Anna Netrebko, Elton John, Manuel Carrasco, Pancho Céspedes y Pablo Milanés, The Bootleg Beatles, Carlos Vives, Joaquín Sabina, The Cranberries, Malú, CantaJuego, Ainhoa Arteta y Dwayne Croft, Ana Torroja, Dani Martín, Andrea Bocelli, Mago Pop, y Jason Derulo, entre otros.

Starlite Marbella nació en 2012 como propuesta cultural y social en un enclave único, como es el anfiteatro natural situado en una cantera excavada en la montaña en plena naturaleza y con una acústica "extraordinaria", que unida a la escasa distancia a la que el artista está del público hace que durante la actuación se produzca una conexión total.

En sus cinco años de vida ha conseguido reunir a más de 130 artistas, alrededor de 500 celebridades y, en su última edición de 2016 tuvo más de 163.000 visitantes. Starlite Marbella es el único festival que tiene el sello Marca España por considerar que representa los valores de España y ser un gran embajador del país en el mundo.

La Fundación Starlite es el proyecto social del festival el cual dedica una noche a la filantropía con la celebración de la Gala Starlite, cuyos anfitriones son Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán. Los fondos recaudados se destinan a diferentes causas benéficas entre las que destacan la fundación Niños en Alegría, un proyecto dedicado a crear escuelas en el estado mexicano de Guerrero, y Lágrimas y Favores, cuya misión es ayudar a la formación de estudiantes universitarios y enfermos de cáncer de Málaga.